Брюссель, , 16:32 — REGNUM Уезжающие из России в связи с мобилизацией граждане могут представлять для стран Евросоюза угрозу безопасности. Об этом 30 сентября заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

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Чиновница представила обновлённые инструкции Европейского союза по выдаче виз гражданам России, а также по контролю на границах государств ЕС.

«Тот факт, что вы не хотите отправиться на [территорию бывш. УССР] и воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза», — сформулировала опасения Йоханссон.