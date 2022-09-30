Махачкала, 30 сентября 2022, 16:30 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным договоров с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении этих субъектов в состав России. Он назвал это событие историческим и для России, и для её новых территорий.
Как отметил глава Дагестана, теперь жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут спать спокойно, так как они «находятся под защитой государства, с которым считаются во всём мире».