Махачкала, 30 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным договоров с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении этих субъектов в состав России. Он назвал это событие историческим и для России, и для её новых территорий.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Только что состоялось историческое событие — Россия стала ещё больше, ещё сильней! <…> Дагестанцы, как и все народы России, с уважением относятся к вашему выбору. Добро пожаловать домой!» — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Как отметил глава Дагестана, теперь жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут спать спокойно, так как они «находятся под защитой государства, с которым считаются во всём мире».