Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Подписание 30 сентября договоров о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией восстановило историческую справедливость, воссоединило нации. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он подчеркнул, что итоги прошедших с 23 по 27 сентября референдумов показали, что население освобождённых территорий хочет быть частью великой страны, которая заботится о своих гражданах.

«Люди хотят говорить и думать на русском языке, хотят иметь гарантированную законом возможность приобщаться к русской культуре, соблюдать наши общие традиции и чтить историческую память. Запретить это невозможно. И, безусловно, мы поддерживаем это стремление. Россия своих не бросает!

Сегодня состоялось подписание договоров о вступлении в состав нашей страны новых территорий. Мы видим в этом восстановление исторической справедливости, воссоединение нашей нации. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все трудности и выйти победителями!» — написал губернатор островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.