Москва, 30 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Перед российским парламентом стоят масштабные задачи и новые вызовы в связи с воссоединением республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об это заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Напомним, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Сейчас, будучи председателем комитета Госдумы по экономической политике, активно включился в работу: предстоит совершенствовать законодательство новых регионов в различных сферах», — сказал депутат.

По его словам, эта работа будет проводиться с учетом специфик региона.

«Важно помочь восстановить все направления работы, наладить цепочки производства и поставки, рынки сбыта. Мы просто обязаны работать в унисон, для оперативного, системного и эффективного развития новых регионов нашей страны», — заключил парламентарий.