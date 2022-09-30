Москва, , 16:26 — REGNUM На сегодняшний день наша страна вступила на поле битвы, на которую её позвала судьба и история, за большую историческую Россию. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков», — сказал президент РФ.

Также он уточнил, что жители России должны защитить их от порабощения и чудовищных, направленных на то, чтобы искалечить их сознание и души, экспериментов.

«Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время мир вступил в период революционных трансформаций.

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