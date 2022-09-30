Пекин, , 16:25 — REGNUM Заместитель постоянного представителя Китая при ООН акцентировал внимание на взаимодействии с временным правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что санкции не должны использоваться как инструмент давления на Афганистан. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан считает, что международное сообщество должно на практике взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помочь сформировать инклюзивное правительство в этой стране.

«Санкции не должны использоваться как инструмент давления на временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что события последних 20 лет показали, что военная интервенция в Афганистане не сработала и судьбу этой страны должен решать народ Афганистана.

Шуан уверен, что Афганистану необходимо помочь справиться с гуманитарным кризисом и создать экономическую стабильность. Он добавил, что гуманитарные вопросы не должны быть привязаны к изменению политического процесса в Афганистане.

Касаясь текущей ситуации в Афганистане, он подчеркнул, что временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно выполнить свои обязательства в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности в Афганистане.

Напомним, прошло уже больше года с момента правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, но временное правительство Кабула до сих пор никем не признано.