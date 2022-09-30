Пекин, 30 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН акцентировал внимание на взаимодействии с временным правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что санкции не должны использоваться как инструмент давления на Афганистан. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан считает, что международное сообщество должно на практике взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помочь сформировать инклюзивное правительство в этой стране.

«Санкции не должны использоваться как инструмент давления на временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что события последних 20 лет показали, что военная интервенция в Афганистане не сработала и судьбу этой страны должен решать народ Афганистана.

Шуан уверен, что Афганистану необходимо помочь справиться с гуманитарным кризисом и создать экономическую стабильность. Он добавил, что гуманитарные вопросы не должны быть привязаны к изменению политического процесса в Афганистане.

Касаясь текущей ситуации в Афганистане, он подчеркнул, что временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно выполнить свои обязательства в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности в Афганистане.

Напомним, прошло уже больше года с момента правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, но временное правительство Кабула до сих пор никем не признано.