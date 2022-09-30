Казань, , 16:36 — REGNUM В Татарии отмечают снижение уровня заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) на 2%. Об этом 30 сентября сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

ОРВИ Kazanfirst.ru

Вирусов гриппа в республике пока не обнаружено. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

«838 человек были обследованы, выявлено 66 положительных тестов, это 28% от числа обследованных. В структуре этих положительных результатов 45% занимает РС-вирус. На втором месте идет риновирус (33%), на третьем — аденовирус», — уточнила Авдонина.

Против гриппа в Татарии привились 563 739 человек, или 15% от численности населения.

За последние сутки на занятия в образовательные учреждения республики не допустили 210 детей с симптомами респираторных инфекций или повышенной температурой. Всего с 1 сентября 2022 года фильтр в школах не прошли 4304 учащихся.

Ранее ИА REGNUM передавало, у станций метро в Казани до глубокой осени будут работать мобильные пункты вакцинации.

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