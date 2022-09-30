Москва, 30 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал вхождение республики в состав России в качестве региона.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

Руководитель ЛНР по итогам подписания соглашения в Георгиевском зале Кремля заявил, что к этому событию через слёзы и боль шли миллионы русских людей, и теперь это свершилось.

Как сообщало ИА REGNUM, главы новых регионов России и президент РФ Владимир Путин пожали руки на церемонии подписания соглашений о воссоединении.