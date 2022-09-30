Брюссель, , 16:21 — REGNUM Страны Евросоюза не должны принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах. Такие рекомендации дала Еврокомиссия.

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«Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах», — пояснила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, представляя обновлённые инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам и контролю на границах.

Она подчеркнула, что они должны делать это в своей стране — в России. При этом, по её словам, исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов.

Также еврокомиссар указала, что эти инструкции не затрагивают вопросы запроса убежища в ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Еврокомиссия рекомендовала странам Европейского союза отказывать в выдаче виз гражданам России в случае, если они представляют угрозу безопасности. Также предлагается аннулировать уже выданные российским гражданам визы в подобных случаях.

Добавим, что с 26 сентября вступило в силу распоряжение об ограничении въезда на территорию Польши через воздушные и морские порты для граждан России. 30 сентября в Финляндии вступило в силу решение властей о закрытии границы для туристов из России. Российским туристам, которым будет отказано во въезде, поставят в загранпаспорте специальную пометку и аннулируют визу.

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