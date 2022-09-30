Москва, 30 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Все законодатели Федерального собрания поддержат решение о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, и все необходимые законодательные изменения будут приняты в понедельник 3 октября, убежден вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

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«Теперь на нас лежит большая ответственность по восстановлению жилья и инфраструктуры, интеграции новых территорий в российское правовое пространство, запуску механизмов поддержки граждан и бизнеса, таких же, как и в других регионах России, но главное — по защите людей», — отметил Неверов в телеграм-канале.

«Ведь они часть нашего многонационального народа и любое посягательство, любая угроза их жизни и здоровью, получат полномасштабный ответ со стороны Вооруженных сил РФ», — подчеркнул он.