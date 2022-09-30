Москва, , 16:14 — REGNUM Однополярная гегемония Запада необратимо рушится. Об этом в ходе выступления в Кремле 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика, построенная на исключительности кого-либо и подавлении других культур и народов, преступна. Мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. Как прежде уже не будет», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также добавил, что у России во всём мире много единомышленников, и Москва видит их поддержку.

«Во всём мире развивается освободительное движение против однополярной гегемонии. Сегодня мы боремся за то, чтобы диктат и деспотизм навсегда остались в прошлом», — сказал президент России.