Каспийск, Дагестан, 30 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Дагестанский город Каспийск отправил очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации. Она предназначена жителям освобожденных территорий и военнослужащим, выполняющим свой долг по защите Родин, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Жители Каспийска при поддержке бизнесменов и меценатов отправили фуру с предметами первой необходимости, бытовой техникой, одеждой, медикаментами, продуктами питания на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за весь период проведения спецоперации Дагестан отправил в район СВО более 2300 тонн гуманитарного груза, из них — свыше 1119 тонн для гражданского населения Донбасса и 110 тонн для военнослужащих.