Горно-Алтайск, , 16:13 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске обновили шесть воинских захоронений в рамках федеральной программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Воинские захоронения в Горно-Алтайске Администрация Горно-Алтайска

По словам исполняющей обязанности главы администрации Горно-Алтайска Юлии Мягковой, реализация программы является данью уважения солдатам, которые погибли, исполняя свой воинский долг.

«На воинских захоронениях проведены работы по благоустройству, в том числе установка новых памятников, мемориальных знаков и ограждения. Все действия согласованы с родными погибших», — отметили в мэрии.