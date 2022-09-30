Горно-Алтайск, 30 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске обновили шесть воинских захоронений в рамках федеральной программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Горно-Алтайска Воинские захоронения в Горно-Алтайске

По словам исполняющей обязанности главы администрации Горно-Алтайска Юлии Мягковой, реализация программы является данью уважения солдатам, которые погибли, исполняя свой воинский долг.

«На воинских захоронениях проведены работы по благоустройству, в том числе установка новых памятников, мемориальных знаков и ограждения. Все действия согласованы с родными погибших», — отметили в мэрии.