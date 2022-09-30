Москва, 30 сентября 2022, 16:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и главы четырёх новых субъектов РФ пожали руки, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Церемония подписания соглашения о вхождении в состав России четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — завершилась рукопожатием.
В Георгиевском зале Кремля скандируют «Россия» и «Ура».
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