Воронеж, , 16:12 — REGNUM Подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, состоявшееся 30 сентября, изменило и статус Воронежской области. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Состоялось. Договоры подписаны. России и ее жителей стало больше. Вхождение в состав Российской Федерации новых субъектов — это твердая воля исключительно их жителей. Наша страна не могла игнорировать решения соседей, особенно в столь трудное для них время. Хотят или не хотят того США с Западом, но им придется принять наступившую реальность. Мы готовы к обсуждению накопившихся проблем, но только к разумному и адекватному», — написал, резюмируя впечатления от присутствия на церемонии губернатор Гусев.

Глава Воронежской области подчеркнул, что Воронежская область усилит поддержку подшефных районов ЛНР.

«Кстати, в связи с сегодняшним событием изменился и статус Воронежской области. По сути, мы теперь — не приграничный регион», — написал в телеграм-канале Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве состоялось подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав Российской Федерации.