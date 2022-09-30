Москва, 30 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. С воссоединением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Совфеде появятся новые сенаторы, выборы представителей новых регионов в Госдуму пройдут в 2026 году, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно, пояснил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Таким образом, до очередных выборов в нижнюю палату российского парламента, которые, как предполагается, состоятся в 2026 году, работать на территориях будут «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены». При этом все парламентские партии сами решат, кто будет «курировать» регионы.

При этом, по словам Вяткина, в Совете Федерации представители новых субъектов РФ могут появиться в скором времени, так как количество членов верхней палаты парламента определяется исходя из количества субъектов РФ.