Москва, 30 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Слом западной гегемонии необратим, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, Россия борется за справедливость и за то, чтобы диктат и деспотизм остались в прошлом.

«Начавшийся слом западной гегемонии необратим, как прежде уже не будет. Это битва за наш народ, за большую историческую Россию!» — сказал Путин.

Напомним, 30 сентября в Кремле проходит церемония подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.