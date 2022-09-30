Москва, 30 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. США цинично называют «равноправными союзниками» страны, где они вначале насадили свои порядки и после этого ведут слежку за их лидерами. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что это за союзничество такое? Ну, весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях», — сказал он.

Также российский лидер назвал это настоящим позором и для тех, кто осуществляет такую слежку, и для тех, кто по-рабски, молча, терпит такое хамство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США продавливают полный отказ стран Европы от энергоресурсов из России, так как намерены полностью прибрать к рукам рынок Европы