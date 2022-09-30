Москва, , 16:07 — REGNUM США запутались в собственных противоречиях, и теперь пытаются сломить Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломить Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы ещё больше грабить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры», — сказал Путин.

Он добавил, что Вашингтон может воспользоваться известной формулой, что война спишет всё.

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