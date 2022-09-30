Москва, , 16:07 — REGNUM России предстоит большая работа по восстановлению и строительству инфраструктуры, жилья, предприятий в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Пахомов подчеркнул, что в Россию вернулись территории и люди, которые всегда были максимально близки по духу, культуре и экономическим связям.

«Нам предстоит большая работа по восстановлению и строительству инфраструктуры, жилья, предприятий. Россия уже сейчас активно работает в этом направлении, строительные бригады приехали со всей страны. Но я хочу отдельно подчеркнуть, что и жители освобождённых территорий не сидят сложа руки, приводят в порядок свои города и сёла, заново открывают предприятия, налаживают экономические связи. Уверен, что Донбасс, Херсонскую, Запорожскую области ждёт скорое восстановление, а экономика и человеческий потенциал России с этими регионами прирастёт многократно», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов.

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