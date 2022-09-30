Москва, 30 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Навязанные Западом извращения ведут к деградации и вымиранию, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе выступления на церемонии подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов он отметил, что Запад отрицает нравственные нормы, религию и семью.

«Разве мы хотим, чтобы в России вместо «мамы и папы» был «родитель номер один, два, три» и чтобы в школах детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, якобы существуют некие гендеры, кроме женщин и мужчин?» — спросил Путин.

Он также рассказал, что обман, используемый Западом, рассчитан на дураков.