Москва, , 16:00 — REGNUM США продавливают полный отказ стран Европы от энергоресурсов из России, так как намерены полностью прибрать к рукам рынок Европы. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты являются единственной в мире страной, которая два раза в истории применила ядерное оружие.