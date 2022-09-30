Москва, , 16:00 — REGNUM Запад утопил правду в океане фейков и находится в информационном голоде. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самоуверенность Запада — порождение концепции собственной исключительности и информационного голода. Правду утопили в океане фейков», — сказал Путин в ходе церемонии подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.

Президент отметил, что на Западе «врут, прямо как по Геббельсу». И чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё верят.