Москва, 30 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Российскому обществу нужно консолидироваться, чтобы защитить своих детей и внуков от колониальной гегемонии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября на церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, мир вступил в революционный период трансформаций. По всему миру развивается освободительное движение против колониальной гегемонии, слом западной гегемонии необратим.

«Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история — это поле битвы за наш народ, за будущую Россию», — подчеркнул президент.

Мы должны защитить своих детей, внуков и правнуков от порабощения. Нам нужна консолидация всего общества, заявил он.

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