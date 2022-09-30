Москва, 30 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Исключительность США, о которой они говорят, вызывает удивление. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

Напомним, 30 сентября Путин выступает с речью перед церемонией подписания договоров о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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