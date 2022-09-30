Кишинёв, 30 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Одного из лидеров бессрочной протестной акции, продолжающейся в Кишинёве, председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану 30 сентября задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«Дину Цуркану направлялся в школу, где учатся его дети. В задержании лично участвовал начальник управления столичной полиции Марин Гараз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержания произошло после акции возле администрации президента страны. Протестующие пытались пройти во двор, но им перегородили дорогу правоохранители.

По данным пресс-службы партии, лидера протестов выпустили через полчаса нахождения в отделении полиции.

В Генинспекторате полиции заявили, что Цуркану задержали за «неадекватное» поведение. Якобы он пытался прорваться во двор администрации президента через заслон полиции и не подчинился требованию правоохранителей.

Напомним, протестная акция «Шор» длится с 18 сентября. Протестующие заявляют, что не уйдут, пока не добьются отставки президента Молдавии Майя Санду и правительство.