Тюмень, , 15:58 — REGNUM В Тюмени родители первоклассников из школы № 48 жалуются губернатору Тюменской области Александру Моору на отсутствие учебников по программе «Школа России». Своё обращение к главе региона они опубликовали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дети уже месяц ходят в школу с пустыми портфелями. Со слов департамента поставку учебников задерживает поставщик. Рабочие тетради не закупали и выдавать не будут. Во многих школах нашего города выдали комплекты еще в августе», — пишут возмущённые родители.

В управлении образования Тюмени подтвердили наличие проблемы с поставщиком.

«По информации администрации школы № 48 Тюмени поставка учебников была задержана по вине поставщика. В настоящее время недостающие учебники выдаются учащимся. Учреждение обеспечит учебниками всех обучающихся. При этом школа не закупает индивидуальные рабочие тетради для начального звена. Решением администрации СОШ № 48 данные рабочие тетради в учебном процессе не используются, дети пишут в обычных тетрадях», — ответили родителям первоклассников в ведомстве.

Причём в управлении отметили, что «согласно федеральным образовательным стандартам общеобразовательные учреждения должны обеспечивать учащихся учебниками, обязанности по обеспечению индивидуальными печатными рабочими тетрадями нет».

Судя по комментариям к обращениям, рабочие тетради не выдаются вместе с учебником во многих школах Тюмени. Здесь же написала мать школьника из другого региона России, и сообщила, что в Великом Новгороде рабочие тетради родителям тоже приходится покупать.