Москва, , 15:57 — REGNUM Соединенные Штаты до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны. Об этом в ходе выступления в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Солдат США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками», — сказал глава государства.

«А что это за сотрудничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что это «позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство».