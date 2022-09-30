Бухарест, 30 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Моряки береговой охраны ВМС Румынии, выполнявшие патрулирование акватории Средиземного моря в рамках Совместной морской операции THEMIS-2022 под эгидой агентства Frontex, спасли с тонущего корабля 147 человек. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Согласно официальной информации, спасательная операция была проведена в районе населенного пункта Рочелла-Ионика у берегов Италии. На борту катера, предположительно следовавшего из Северной Африки на Сицилию, находились граждане Алжира, Туниса, Ливии и Судана. Среди них было много беременных женщин и детей.

По некоторым данным, катер, принадлежащий одному из египетских предпринимателей, попал в сильный шторм.

Спасенные лица были размещены в пункте временного пребывания беженцев в Италии. Проводится расследование обстоятельств инцидента.