Москва, , 15:56 — REGNUM Диктат Соединенных Штатов строится на грубой силе, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам главы государства, США требуют все новых санкций против России. Многие страны с этим соглашаются, несмотря на то, что понимают, что Вашингтон, продавливая полный отказ от российских газа и нефти, ведут к деиндустриализации Европы — для американских рынков это выгодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что весь построенный Западом однополярный мир по своей сути антидемократичен.

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