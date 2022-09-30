Москва, 30 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. У России другое — своё будущее. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии подписания договоров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы вступили в борьбу за свою Родину. Наш язык и культуру нельзя вычеркнуть из общества.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор быть с Россией», — подчеркнул Путин

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