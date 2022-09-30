Москва, 30 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Взрывы на газопроводах «Северные потоки» организовали англосаксы, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, целью США является деиндустриализация стран Евросоюза, причём элиты этих государств это понимают, но предают свои народы.

«Англосаксы перешли к диверсиям, организовав взрывы на магистралях «Северного потока», — сказал российский президент.