Москва, 30 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты являются единственной в мире страной, которая два раза в истории применила ядерное оружие. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не станет жить по правилам стран Запада, которые применяют уже даже тройные стандарты.