Москва, 30 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Проект постановления о переносе пленарного заседания с 25 октября на 27 октября внесла в Госдуму комиссия палаты парламента по регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Предлагается отменить заседание Государственной думы 25 октября и провести 27 октября заседание нижней палаты парламента.

Ранее Госдума приняла решение перенести так называемую региональную неделю и провести пленарные заседания 3 и 4 октября для принятия решений по новым регионам России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.