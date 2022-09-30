Калуга, , 15:56 — REGNUM Многофункциональный центр Калужской области первым в России получил сертификат соответствия международному стандарту менеджмента качества, одержав победу во всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ». Награду директору МФЦ Калужской области Михаилу Иванову вручил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Награда МФЦ Калужской области Пресс-служба правительства Калужской области

Итоги престижного ежегодного конкурса объявили в Уфе на VI всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. В номинации «Лучший проект МФЦ» в категории «Лучшая практика МФЦ» победил проект Калужской области «Внедрение системы менеджмента качества на основе процессного управления в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015».

Калужский МФЦ — единственный среди подобных учреждений страны получил сертификат соответствия международному стандарту менеджмента качества за внедрение системы по делению работы на несколько процессов, чтобы каждым из них можно было эффективно управлять и оптимизировать.

Информация о калужском проекте будет включена в реестр лучших практик МФЦ России. Ее опубликуют на специальном информационном интернет-ресурсе для дальнейшего тиражирования.

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