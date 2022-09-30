Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Регулярное отопление придет во все дома Санкт-Петербурга 3 октября, анонсировали 30 сентября в пресс-службе городской администрации.

Батарея

Решение о начале отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом о планомерном похолодании.

«Все инженерные коммуникации города готовы к новому отопительному сезону. Сделаны необходимые запасы топлива. Теплоснабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в жилые дома», — отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что сейчас в Петербурге действует режим периодического протапливания. В первую очередь, к отоплению подключены дошкольные и средние образовательные учреждения, организации здравоохранения и социальной защиты. Также по решению управляющих компаний отопление подавалось в жилые дома.

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