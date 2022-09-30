Париж, , 15:52 — REGNUM Префектура Эндр и Луара во Франции объявила о забое около 36 000 домашних птиц после обнаружения вспышки «высокопатогенного» птичьего гриппа, сообщает Le Parisien.

Птичий грипп Constative.com

Министерство сельского хозяйства Франции повысит уровень риска птичьего гриппа в стране с «незначительного» до «умеренного». В результате птицеводство будет ограничено в 5000 муниципалитетах, а в 500 муниципалитетах ограничат содержание всех водоплавающих птиц в возрасте до 42 дней.

Чтобы избежать любого риска распространения вируса, вокруг фермы в префектуре Эндр и Луара была установлена ​​защитная зона в 3 км и зона наблюдения в 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что он «обеспокоен» экономической ситуацией в Великобритании после объявления дорогостоящего бюджетного плана правительства Лиз Трасс.

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