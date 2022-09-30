Уфа, 30 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Гололед ожидается в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

Сообщается, что 1 октября в регионе ожидается небольшой дождь, ночью возможен дождь со снегом. В ночное время суток в некоторых юго-восточных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Отмечается, что температура воздуха ночью может понизиться до — 2 °C, днем воздух может прогреться до +11°С. Ночью и утром на некоторых участках дорог возможен туман, видимость менее 500 метров.

Сообщается, что в Зилаирском районе в результате дождя и мокрого снега произошло сгибание деревьев на дорожное полотно на автодороге Ира — Магнитогорск между населёнными пунктами Зилаир — Юлдыбаево и на автодороге межпоселкового значения Сабырово — Кадырша.

Отмечается, что автомобильное сообщение нарушено не было, обрывов и повреждений линий электропередач не произошло. Никто не погиб и не пострадал. На место выехали специалисты.