Москва, 30 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Зерно с территории бывшей УССР идёт в Европу, и лишь 5% — в беднейшие страны. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

По словам российского лидера, это прямое надувательство и обман всего мира со стороны Запада.

Напомним, 30 сентября Путин выступает с речью перед церемонией подписания договоров о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией.