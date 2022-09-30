Москва, 30 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Правящие круги так называемого Запада готовят для всего человечества то, что уже явлено на территории б. УССР. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент обратился к участникам военной спецоперации, к их матерям, женам, детям. Истинное нутро Запада проявилось, маски сброшены, сказал он.

«Наши соотечественники, наши братья и сёстры на [территории б. УССР] своими глазами видели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству», — сказал Путин.

По его словам, Западу не даёт покоя, что в мире есть такая огромная страна с её богатствами, ресурсами.

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