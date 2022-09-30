Москва, 30 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии подписания договоров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Напечатанными бумажками никого не накормишь. Людям нужно продовольствие», — подчеркнул президент.

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