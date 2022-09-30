Кемерово, 30 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Международный форум «Россия — спортивная держава» собрал в Кемерове более 5 тысяч участников из России и 14 стран. Об этом говорится в телеграм-канале правительства России.

t. me/government_rus Форум «Россия — спортивная держава» собрал в Кузбассе

Напомним, что форум стартовал в Кузбассе 28 сентября. Он завершается 30 сентября.

«Министр спорта Олег Матыцин провёл встречи с иностранными гостями, обсудив векторы дальнейшего сотрудничества. В деловой программе прошло 54 сессии с участием более 150 спикеров. Подписано более 50 соглашений о сотрудничестве, — говорится в сообщении. — По итогам форума выработаны дальнейшие шаги по укреплению национальной системы спорта совместно с вовлеченными лидерами спортивной отрасли и организациями».

Отмечается, что в спортивных объектах региона за время проведения форума прошло более 30 соревнований с участием 3,5 тыс. спортсменов со всей России.

«Отмечаем колоссальный интерес к дальнейшему сотрудничеству и расширению границ нашего взаимодействия со стороны иностранных друзей и российского бизнеса, — прокомментировал Матыцин. — Мы не ослабели в период санкций, абсолютно уверенно смотрим в будущее».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям десятого Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

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