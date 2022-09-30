Москва, 30 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Странам Запада не даёт покоя, что существует такая великая и богатая ресурсами страна — Россия. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей навсегда становятся гражданами России.