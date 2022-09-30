Нальчик, 30 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии введены новые правила для туристов, посещающих курорт «Эльбрус». Теперь они могут не покупать билет для посещения самой высокогорной смотровой площадки в России — станции Гарабаши. Пропуском на канатную дорогу станет чек с QR-кодом, который получит турист в кассе при покупке туристического билета.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

По словам генерального директора компании «Кавказ. РФ» Хасана Тимижева, QR-коды заменят пластиковые карты, которые по-прежнему будут в ходу, но лишь для тех, кто пользуется ими для катания.

«Запустили эту опцию именно для туристов, так как горнолыжникам все же удобнее пользоваться многоразовой смарт-картой, которая не размокает при катании и которую можно пополнять неограниченное число раз, и таким образом пользоваться ею не один сезон», — заявил Тимижев.

Он также отметил, что эту практику уже внедрили на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. QR-коды для туристических подъемов будут распространять на все курорты под управлением «Кавказ. РФ».