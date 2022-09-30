Кишинёв, 30 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. С октября стоимость российского газа для Молдавии будет рассчитываться по «зимней» формуле и снизится с $1883 до примерно $1100 за 1 тыс. кубометров. Об этом 30 сентября сообщил журналистам глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он добавил, что это не означает снижения тарифа на газ для предприятий и жителей страны, так как нужно будет покрыть накопившуюся разницу за месяцы, когда тариф не отражал реальной закупочной стоимости топлива.

«До весны маловероятно, что тариф будет снижен, но мы каждый день мониторим цены на международном рынке и всё зависит от международной ситуации», — сказал Чебан.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики составляла до $170. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883.