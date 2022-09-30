Москва, , 15:45 — REGNUM Снижение в РФ спроса на кредиты в микрофинансовых организациях в числе прочего связано с ужесточением требований по банковскому риск-менеджменту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кредит 401(K) 2012

«Снижение спроса на займы в МФО сейчас связано с несколькими причинами. Сказывается ужесточение требований по банковскому риск-менеджменту и снижение риск-аппетита у потенциальных кредиторов, опасения по потере работы и снижению реальных доходов у потенциальных заемщиков, — сказал он. — Высокая неопределенность пока побуждает жителей РФ воздержаться от принятия на себя новых обязательств, но в дальнейшем это же может побудить брать кредиты, предполагая возможность отсрочки их оплаты или списания долгов».

По его словам, часть заемщиков, ранее занимавших в МФО и особенно в небольших городах и сельской местности, получили выплаты, поэтому они и их семьи могут обойтись без кредитования.

«Другая часть снизила активность, сократила потребление и старается без излишней необходимости не показываться. Сохранение текущей ситуации зависит от экономического положения в стране и вполне может продержаться несколько месяцев до 2023 года, когда потребность в кредитовании может усилиться в преддверии Нового года», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России система скоринга как МФО, так и традиционных банков становится всё более жесткой по отношению к клиентам.

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