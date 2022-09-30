Москва, , 15:45 — REGNUM Запад хочет видеть Россию своей колонией, ему не нужна свободная страна. Об этом 30 сентября в ходе обращения в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что Западу критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США.

«Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не даёт покоя, что есть такая великая страна. Запад пытается сделать всё, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить свою грабительскую политику», — отметил российский лидер.

По его словам, «Запад хочет видеть Россию «колонией, несвободным обществом».